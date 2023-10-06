Баку осудил антиазербайджанское заявление председателя ОБСЕ

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Решительно осуждаем и отвергаем заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, в котором содержится много предвзятых обвинений в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

«Это заявление представляет собой явное нарушение мандата Председательства, в том числе в соответствии с решением № 8 Совета министров ОБСЕ в Порту, в котором Председательству поручено обеспечить, чтобы его действия не противоречили позициям, согласованным всеми государствами-участниками ОБСЕ. На фоне продолжающегося десятилетиями неприемлемого пренебрежения Организации к серьезным нарушениям ее принципов и обязательств Арменией, такая позиция, основанная на одностороннем и предвзятом изложении, не может считаться заслуживающей доверия. Использование ОБСЕ, ее председательства и других исполнительных структур в этих целях также наносит ущерб усилиям по поиску решений проблем, с которыми в настоящее время сталкивается ОБСЕ как организация. Азербайджан напоминает, что у ОБСЕ был шанс быть частью решения в нашем регионе в течение многих лет, который она не смогла реализовать из-за деструктивной позиции Армении и примирительной позиции некоторых вовлеченных игроков.

Несмотря на последовательные призывы Азербайджана в соответствии с существующим набором обязательств ОБСЕ, Организации на протяжении десятилетий мешали выполнить свой мандат по обеспечению восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и права сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться в свои дома. Наши призывы к ОБСЕ сыграть позитивную роль в усилиях по постконфликтному восстановлению, включая разминирование, также были проигнорированы. Ссылки Директора по информационным технологиям ОБСЕ на так называемую независимую международную наблюдательную миссию являются странными, учитывая неспособность этой организации за последние почти три десятилетия эффективно использовать свои собственные структуры, созданные для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и устранения последствий оккупации Арменией территорий Азербайджана. Мы также хотели бы напомнить, что все принципы, включая принцип неприменения силы, закрепленный в Хельсинкском заключительном акте, были напрямую нарушены Арменией, и прекратить оккупацию своих территорий как в дипломатическом, так и в военном плане всегда было законным правом Азербайджана в рамках Устава ООН и норм и принципов международного права.

Более того, мы не можем не напомнить, что любые механизмы, связанные с защитой прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, строго запрещают инструментализацию национальных меньшинств для подрыва суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому мы настоятельно призываем все стороны строго соблюдать это обязательство и воздерживаться от любых попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Азербайджан еще раз подтверждает свою решимость добиваться мира в регионе и реинтеграции армян, проживающих в его Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами», – отмечается в заявлении.