Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США

66 Просмотров

Белый дом начал планировать встречу между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает The Washington Post со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации президента Соединенных Штатов.

По их словам, целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть твердая возможность, что эта встреча состоится.

Другой высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал изданию, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си, но пока ничего не подтверждено.

Как заявляют представители Белого дома, эти планы укрепятся после того, как глава МИД Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух крупнейших экономик мира после их встречи на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда Байден и Си подчеркнули важность дипломатии с глазу на глаз и выразили надежду, что им удастся вернуть отношения между США и Китаем в правильное русло.