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Лукашенко считает, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада

Лукашенко считает, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров.

«В медиа сложился его образ как попрошайки. Мол, это несолидно — Президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. Но он ведет себя абсолютно правильно. Украину США определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль. То, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: «Как же так?»», – сказал он.

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