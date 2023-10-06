Япония выделит $2 млн покинувшим Карабах армянам

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МИД Японии заявил, что Токио выделит $2 млн на помощь покинувшим Карабах армянам.

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«Учитывая тот факт, что более 100 000 человек были перемещены из-за военных действий Азербайджана 19 сентября, правительство Японии предоставит чрезвычайную безвозмездную помощь в размере $2 млн США через Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на расходы в таких областях, как непродовольственные товары, здравоохранение, защита и водоснабжение», — значится в заявлении МИД.