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Зеленский наградил посла Турции

Зеленский наградил посла Турции

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посла Турции в Киеве орденом «За заслуги перед Украиной», говорится на сайте президента Украины.

Зеленский провел встречу с председателем правления турецкой компании Onur Group Онуром Четинджевизом и послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

«Благодарю компанию Onur Group и ее представителей за то, что все эти дни с начала полномасштабной российской агрессии они лично и их компания оставались в Украине и рядом с украинцами, оказывали нам поддержку вместе с Турцией и турецким народом», – отметил глава Украины.

Президент Украины выразил благодарность компании за помощь украинской армии и передачу техники Украине.

«У нас с Турцией настоящие мощные отношения. И лично с президентом Эрдоганом. Также очень важно, что турецкий бизнес представлен в Украине и находится в Украине. Это главное – не терять таких постоянных партнеров», – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил посла Турции, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине, за работу, способствующую развитию прочных отношений между двумя странами.

За вклад в поддержку Украины и развитие украинско-турецких связей президент Украины вручил Ягмуру Ахмету Гюльдере и Онуру Четинджевизу ордена «За заслуги» ІІ степени.

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