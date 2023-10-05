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Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)

Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)

Экс-президенту Махмуду Ахмадинежаду не разрешили выехать из Ирана, у него конфисковали паспорт. Данную информацию приводит приближенный к Ахмадинежаду Telegram-канал.

Перед вылетом Махмуда Ахмадинежада в Гватемалу сотрудники службы безопасности аэропорта Имама Хомейни конфисковали у него паспорт и запретили выезд из страны.

По информации агентства Tasnim, ранее он был проинформирован о ситуации в Гватемале и угрозах для его безопасности во время поездки, поэтому сделано предупреждение воздержаться от поездки. В настоящее время в Гватемале нет посольства Ирана, и эта поездка рискованна для бывшего президента. Поэтому Ахмадинежаду не разрешили сегодня вылетать в Гватемалу во избежание возможных рисков для безопасности.

«Независимо от политической позиции соблюдение аспектов безопасности для каждого из действующих и бывших государственных чиновников является одним из вопросов, на которые обычно обращают внимание органы безопасности», – говорится в информации.

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