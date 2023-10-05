Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео)

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Монастырь Амарас в Ходжавендском районе Азербайджана, монастыри Гянджасар в Кельбаджарском районе, один кафедральный собор и одна церковь в городе Ханкенди находятся под защитой.

Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел, во всех районах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрана материально-культурных образцов – памятников обеспечивается сотрудниками полиции.

Охрана памятников на указанной территории постоянно находится под пристальным вниманием сотрудников полиции.