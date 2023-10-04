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Спикер палаты представителей США лишился своего поста

Спикер палаты представителей США лишился своего поста

Палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Теперь конгрессменам нужно будет выбрать нового спикера, однако «чёткой альтернативы» не существует, пишет CNN.

Телеканал отмечает, что до сих пор ни один спикер Палаты представителей не был отстранён от должности через принятие подобной резолюции об отстранении.

Временным спикером в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября, действующим в случае освобождения должности спикера, назначен Патрик МакГенри от Северной Каролины.

Большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что его полномочия будут очень ограничены: он сможет только вести заседание для выбора нового спикера.

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