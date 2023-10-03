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МЧС предупреждает население

МЧС предупреждает население

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Как передает министерство, до вечера 5 октября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия – интенсивные дожди, грозы, сильный ветер, на некоторых горных реках могут пройти сели.

МЧС обратился к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями: «Рекомендуется держаться подальше от территорий и рек, подверженных наводнениям, а при возникновении этой опасности немедленно подниматься на близлежащую высоту. Во время сильного ветра рекомендовано держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями. Во время опасности звонить 112».

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