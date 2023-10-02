Маймуна Мохд Шариф впечатлена развитием Азербайджана

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Проводимое в Баку мероприятие Всемирный день Хабитат является платформой для решения проблем изменения климата и урбанизации в мире.

Об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила журналистам в рамках проходящего в Баку форума «Неделя градостроительства 2023».

Она отметила, что в рамках сегодняшнего форума были обсуждены вызовы и проблемы в области развития городов и урбанизации.

По ее словам, ее впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане.