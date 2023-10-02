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Россия намерена ликвидировать перелетевшего в Украину летчика

Россия намерена ликвидировать перелетевшего в Украину летчика

Российские спецслужбы получили приказ о ликвидации командира вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, перелетевшего в августе в Украину. Об этом офицеры ГРУ заявили российскому пропагандистскому каналу «Россия 1».

Российские государственные медиа впервые подробно рассказали о похищении вертолета, произошедшем в августе. В сюжете Кузьминова называют «предателем родины», «падальщиком» и «продажной шкурой».

Летчика, который при содействии ГУР Минобороны Украины перегнал вертолет Ми-8 на подконтрольную ВСУ территорию, автор сюжета обвинил в убийстве других членов экипажа.

Также в сюжете отмечается, что российские спецслужбы уже получили приказ о ликвидации Кузьминова.

«Найдем его и накажем по всей строгости закона нашего государства за измену», – говорит один из четырех бойцов, чье лицо скрыто.

Представитель российской контрразведки заявил, что преступление пилота не имеет срока давности.

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