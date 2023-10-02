Маск стал победителем в номинации Астронавтического конгресса в Баку |
Дмитрий Гордон: Карабах вернулся в родную гавань |
Минобороны Азербайджана обновило список конфискованного в Карабахе вооружения |
Сельчук Байрактар анонсировал доставку дронов Akınçı в Азербайджан |
Турция обсуждает с Арменией открытие Зангезурского коридора |
Администрация Президента опубликовала план реинтеграции армян |
Россия вводит экономические санкции против Армении |
Американская юстиция наносит удар по армянскому лобби |
Напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист приговорен к казни |
Главное Мир

Бербок: Евросоюз скоро распространится «от Лиссабона до Луганска» (видео)

Бербок: Евросоюз скоро распространится «от Лиссабона до Луганска» (видео)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность в быстром вступлении Украины в ЕС и возвращении украинских территорий, аннексированных Россией.

«Будущее Украины в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы», — заявила Бербок в кулуарах специальной встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве. «И скоро оно распространится от Лиссабона до Луганска», — добавила политик.

Кроме того, Бербок заявила, что с каждым посёлком и каждым метром, который освобождает Украина, страна прокладывает себе путь в ЕС. Для этого Украине нужна поддержка.

Теги:
Из этой рубрики
Маск стал победителем в номинации Астронавтического конгресса в Баку
Мир

Маск стал победителем в номинации Астронавтического конгресса в Баку

2023/10/02, 19:14
Таджикистан тряхнуло
Мир

Таджикистан тряхнуло

2023/10/02, 18:57
Глава муниципалитета Кахраманмараша выразил благодарность Азербайджану
Мир

Глава муниципалитета Кахраманмараша выразил благодарность Азербайджану

2023/10/02, 18:46
Бербок: Евросоюз скоро распространится «от Лиссабона до Луганска» (видео)
Мир

Бербок: Евросоюз скоро распространится «от Лиссабона до Луганска» (видео)

2023/10/02, 17:49
МИД Казахстана сообщил, что Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц
Мир

МИД Казахстана сообщил, что Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц

2023/10/02, 16:46
В Турции отвергли заявления Запада о помощи России в обходе санкций
Мир

В Турции отвергли заявления Запада о помощи России в обходе санкций

2023/10/02, 16:37
МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору
Мир

МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору

2023/10/02, 15:17
Минобороны сделало заявление
Мир

Минобороны сделало заявление

2023/10/02, 15:08
Украина больше не на первом месте в приоритетах США
Мир

Украина больше не на первом месте в приоритетах США

2023/10/02, 14:39