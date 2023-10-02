Бербок: Евросоюз скоро распространится «от Лиссабона до Луганска» (видео)

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность в быстром вступлении Украины в ЕС и возвращении украинских территорий, аннексированных Россией.

«Будущее Украины в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы», — заявила Бербок в кулуарах специальной встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве. «И скоро оно распространится от Лиссабона до Луганска», — добавила политик.

Кроме того, Бербок заявила, что с каждым посёлком и каждым метром, который освобождает Украина, страна прокладывает себе путь в ЕС. Для этого Украине нужна поддержка.