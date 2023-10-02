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Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцины против COVID-19

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцины против COVID-19

Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Их работа признана неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию Covid-19, и велика угроза других эпидемий, объяснили свое решение в Нобелевском комитете.

В прошлом году премию вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

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