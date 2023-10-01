Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде

219 Просмотров

Официальный Баку отвергает обвинения в этнических чистках и геноциде армянского населения в Карабахе.

Об этом в интервью France 24 заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ответ на обвинения властей Армении в этнических чистках и геноциде.

Гаджиев отметил, что армянские жители могут покинуть регион либо же остаться.

«Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде. Этническая чистка – это акт насилия в отношении гражданских лиц, который Армения использовала против нас 30 лет назад. Но это не значит, что мы собираемся повторить то же самое. С нашей стороны не было проявлено насильственных актов в отношении гражданского населения. Они сами это подтверждают», – заявил он.

По его словам, в Карабахе не было граждан Армении.

«Мы всегда считали их гражданами Азербайджана, но, к сожалению, незаконная сепаратистская организация не позволила нам напрямую связаться с ними», – сказал Гаджиев.