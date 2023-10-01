«Гуманитарная помощь» или дискриминация?

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Иностранные государства и международные организации наперебой заявляют о готовности в ближайшее время оказать гуманитарную помощь карабахским армянам, прибывающим в Армению.

Оставим в стороне, что карабахских армян Азербайджан никоим образом не изгоняет и не «выдавливает», отъезд – это личный свободный выбор каждой семьи, и никакого «марафона помощи» в отношении прибывающих в Европу нелегалов не наблюдается. Тем более не будем спрашивать, почему к приезду такого количества обладателей паспортов Армении из зоны временного размещения РМК не подготовилась сама Армения. Карабахцам, в спешном порядке прибывающим в Герус, ой как несладко, и им точно не помешает поддержка и помощь. Да, каждая страна сама решает, кому помогать и куда направлять благотворительность. Но… Где были все эти международные донорские организации в начале девяностых, когда с гуманитарной катастрофой столкнулся Азербайджан? Нам тогда пришлось как-то обустраивать миллион — МИЛЛИОН! — беженцев и вынужденных переселенцев. Эти люди столкнулись с реальной этнической чисткой. В лучшем случае им давали несколько часов на сборы. В худшем – приходилось просто бежать в ту сторону, откуда не стреляли. Уходили в прямом смысле слова босиком через заснеженные горы, пытались переходить вброд пограничный Араз, и далеко не всем удалось добраться до своих. Только сегодня становятся известны трагические истории жителей Кельбаджарского района, которые прятались в пещерах и пытались выбраться к своим. Все население Азербайджана тогда составляло 7 миллионов человек, и в положении беженца оказался каждый седьмой гражданин. Людей размещали не только в школах и общежитиях. Во многих регионах Азербайджана появились огромные палаточные лагеря. На станции Саатлы люди жили в товарных вагонах. Но те организации, которые сегодня наперебой рвутся помогать «беженцам» в Армении, которых, ещё раз, никто не гнал и не «выдавливал», оказывать тогда помощь азербайджанским беженцам, жертвам реальных этнических чисток, не спешили.

Более того, сегодня «пьеса «Бег» в интерьерах Ханкенди» разыгрывается на фоне украинской войны, куда отвлечено внимание многих западных политических институтов. В начале 90-х ничего подобного не происходило. Тем не менее Армении внимание уделяется, а про Азербайджан тогда попросту забыли. Нашей стране пришлось решать проблему беженцев самой. И мы её решили. Палаточных лагерей в Азербайджане не осталось. Беженцы уже не живут в землянках и товарных вагонах. В 1993–2019 годах в Азербайджане потратили на социальную помощь и решение проблем беженцев около 10 млрд. манат. Из них 4 млрд. было выделено из госбюджета, 2.5 млрд. — из государственного нефтяного фонда, 1.4 млрд. поступило от международных финансовых организаций, остальное пришлось на другие источники, включая частную благотворительность.

Восстановление освобождённых от армянской оккупации земель Азербайджан тоже осуществляет собственными силами. Здесь разрушено и разграблено всё.

После такого урбицида наша страна не могла возвращать беженцев на напичканное минами пепелище. Азербайджан возводит новые города, но и сегодня сотни тысяч граждан нашей страны ещё ждут возвращения. В 2020-2023 годах на помощь беженцам ежегодно выделяется 380 млн. манат, на улучшение жилищных условий – 600 млн. манат, государство покрывает их расходы на образование, и не только образование. Проявляют ли себя здесь международные донорские организации? Нет.

То есть даже в таком «общегуманитарном» вопросе, как помощь беженцам, Азербайджан столкнулся с двойными стандартами и дискриминацией. За которой явно прослеживаются конфессиональные приоритеты. И вот это уже не «я сам решаю, кому помогать». На личном уровне человек имеет право пожертвовать деньги приюту для бездомных собак, или, скажем, фонду помощи детям-сиротам. Но у политиков ответственность уже другая…

Отдел политики Minval.az