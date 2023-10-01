В Ханкенди осуществляется организация оказания медуслуг

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Центр временного управления при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской, приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди. Об этом говорится в сообщение Администрации президента Азербайджана.

С участием ответственных лиц структур здравоохранения Азербайджана в Ханкенди командирован специализированный медицинский персонал, в том числе различные специалисты-медики, 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

После оценки медицинского и санитарно-эпидемиологического состояния населения в Ханкенди планируется предпринять очередные соответствующие действия.