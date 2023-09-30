Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине

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Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет The New York Times.

«Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе», — говорится в статье.

Ранее научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй изучил позиции и требования сторон конфликта на Украине.

По его словам, у китайского спецпосланника есть возможность предложить политическое решение.