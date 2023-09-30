Экс-разведчик США считает, что Запад может убрать Зеленского с поста президента Украины

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Западные союзники Украины могут лишить ее президента Владимира Зеленского занимаемого им поста из-за его неудач. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США, сообщает ТАСС.

«Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, и другой человек займет его место», – заявил он в четверг в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер также указал на то, что для Зеленский утратил свою полезность для Запада и не оправдал ожиданий союзников. «Его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления ВСУ и фактически раскрыл все свои планы противнику», – сказал он.

Экс-разведчик добавил, что текущие события, связанные с Украиной, представляют собой «театр абсурда», приведя в пример аплодисменты Зеленского и членов канадского парламента ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке.