Бердымухамедов коснулся поставок газа посредством Транскаспийского газопровода

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Европейский вектор был и остается в повестке международного энергетического сотрудничества Туркмении, заявил спикер верхней палаты туркменского парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов.

Его заявления, сделанные в пятницу Берлине на встрече глав делегаций государств Центральной Азии и представителей Восточного комитета экономики Германии, приводит Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ашхабад, по словам Бердымухамедова, делает упор на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки.

«Следует особо отметить, что европейский вектор был и остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. В этом контексте хочу подтвердить твердую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода», – подчеркнул Бердымухамедов.