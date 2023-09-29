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Хикмет Гаджиев о мирной жизни с карабахскими армянами (видео)

Хикмет Гаджиев о мирной жизни с карабахскими армянами (видео)

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджеив рассказал на телеканале CBC, что в Азербайджане в дружбе живут евреи, христиане и мусульмане, и предложил применить ту же модель к карабахским армянам.

«В истории моей страны не было ни одного случая жестокого обращения с какими-либо другими этническими меньшинствами или другими религиозными конфессиями. Я действительно горжусь своей страной в том отношении, что в ней в дружбе и достойно живут евреи, христиане, православные, католики и мусульмане в светском обществе, между прочим. И почему бы не применить ту же модель к карабахским армянам? Почему у нас так процветает еврейская община? Почему в Азербайджане так процветает украинская или русская, или грузинская общины? Почему это нельзя применить к карабахским армянам, если они решат быть лояльными гражданами этой страны, и не будет никаких проблем», – сказал Гаджиев.

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