Азербайджан передал России лиц, находящихся в розыске

138 Просмотров

Ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче граждан Российской Федерации Байрамова Мустафы Нариман оглу, Елизарова Виктора Евгеньевича и Козлова Михаила Вячеславовича для привлечения к уголовной ответственности были поддержаны Генеральной прокуратурой Азербайджана в соответствии с требованиями Конвенции от 10.07.2002 года «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Согласно информации Генпрокуратуры, указанные лица были задержаны по прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

28 сентября в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста эти лица были переданы властям РФ.