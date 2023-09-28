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Азер Аллахверанов: Индия вытолкнула Грузию с третьего места в рейтинге

Азер Аллахверанов: Индия вытолкнула Грузию с третьего места в рейтинге

Несмотря на то, что сухопутные границы Азербайджана закрыты, число мигрантов, прибывающих в Азербайджан, увеличивается. Об этом Minval.az заявил председатель Общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахверанов.

По его словам, миграционная ситуация после продления карантина в Азербайджане достаточно стабильна.

«По статистическим данным мы видим, что несмотря на закрытые сухопутные границы, миграционный обмен обеспечивается через воздушное пространство. И по сравнению с годами, которые пришлись на начало карантинного периода, прибывающих на территорию страны из различных стран становится все больше», – сказал Азер Аллахверанов.

Так, по его словам, с января по июль 2023 года в страну прибыло более 1 миллиона 140 тысяч человек, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года эта цифра на 37 % выше. В указанный период в 2022 году в страну прибыло 832 186 человек.

Что касается рейтинга прибывающих, то первая пятерка прибывающих в Азербайджан мигрантов достаточно стабильна, с этими странами у Азербайджана очень стабильный миграционный обмен.

«По сравнению с прошлым годом их количество увеличиваются, это однозначно. Первая тройка стран: Россия, Турция, Саудовская Аравия. Самый большой поток приходится на долю России, так как из нее ежемесячно прибывает чуть ли не 1/3 мигрантов вместе взятых, въезжающих в Азербайджан, а иногда процент бывает значительно выше. Но, если брать суммарно, по семи месяцам этого года, то четвертая и пятая страны в списке рейтинга прибывающих иногда меняются местами. Почти полгода назад таблица выглядела так: Россия, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Грузия, но постепенно, начиная с мая месяца, Индия начала вытеснять Грузию с ее места, а впоследствии и Саудовская Аравия вытолкнула Грузию. Индия вырвалась на третье место по численности, теперь на четвертом месте Иран, а на пятом – Саудовская Аравия», – сказал эксперт.

Яна Мадатова    

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