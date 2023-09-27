В школах не хватает учителей

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В школах не хватает педагогов. Об этой проблеме Minval.az узнал от родителей школьников. В частности, в редакцию поступила жалоба от родителя учащегося средней школы, расположенной в Ясамальском районе Баку.

«Несмотря на то, что учебный год начался, в школе до сих пор нет педагога математики. Получается, что дети не проходят этот важный предмет. Школьное руководство говорит, что должность по-прежнему вакантна, но обещает в ближайшие дни эту проблему решить», – пишет жалобщица.

Ситуация была бы не столь удивительной, если бы жалоба на нехватку педагогов поступила из какой-нибудь региональной и отдаленной школы, где каждый год наблюдается проблема нехватки кадров.

Директор Центра человеческих ресурсов Института образования при одноименном министерстве Нурлан Исмаилбейли назвал Minval.az причину нехватки педагогических кадров.

По его словам, для участия в конкурсе по приему на работу всего было зарегистрировано 54 тысячи кандидатов, но 10 тысяч не приняли участия в нем. В результате часть средств, направленных на организацию данного конкурса, просто была выброшена «в трубу». Кроме того, были зафиксированы факты, когда кандидаты, успешно прошедшие и тестирование, и собеседование, отказывались от работы.

«И потому министерство образования вынуждено брать на временную работу менее квалифицированные кадры, и на следующий год снова делать должность вакантной, в результате чего страдает не только репутация школы, страдают ученики, вынужденные каждый год привыкать к новым педагогам», – сказал Исмаилбейли.

В самом Минобразования «Минвалу» сказали, что было проведено несколько туров сертификации, по итогам которых было предоставлено 249 вакансий для работы учителем начальных классов в столичных школах. Эти вакансии заполнены подходящими кандидатами на этапе отбора.

«Во многих учреждениях, где с учителями были расторгнуты трудовые договоры, учитывалась существующая плотность учителей, и их учебная нагрузка передавалась другим учителям начальных классов школы. В результате анализа установлено, что средняя учебная нагрузка учителей начальных классов в этих учреждениях увеличилась с 19 часов до 22,5 часов», – пояснили в ведомстве.

Там считают, что увеличенная нагрузка устранила напряженность, связанную с плотностью педагогических кадров, и одновременно улучшила качество обучения.

«Учитывая, что из 743 учителей, не прошедших повторную сертификацию в 443 общеобразовательных учреждениях, только 264 преподавали по полноценному графику, а а остальные проходили кумулятивные уроки, сертификацию следует оценивать как положительный шаг в улучшении сложившейся ситуации. В сертификации, впервые организованной в прошлом году, приняли участие 11 211 учителей начальных классов. Более 3 тысяч учителей, набравших 51-60 баллов, получили 35 процентов прибавки к зарплате, а к зарплате более 5 тысяч учителей, набравших 30-50 баллов, добавилось 10 процентов прибавки. Помимо улучшения материального положения учителей, сертификация также играет чрезвычайно важную роль в формировании здоровой конкурентной среды учителей», – отметили в минобразования.

В Министерстве заверили, что в самые ближайшие дни проблема пустых мест будет решена.

Однако, согласно мнению заслуженного педагога Азербайджана Асифа Джахангирова, Министерству образования сертификацию и оценивание следует проводить последовательно, и процесс этот должен начаться в феврале-марте, чтобы скомплектовать педагогический состав еще до начала учебного года.

«Все должно быть четко проверено и утверждено до 1 сентября, чтобы 15 сентября весь учительский состав вышел на работу», – сказал А. Джахангиров.

Яна Мадатова