Глава USAID Саманта Пауэр отказалась называть уход армян из Карабаха «этническими чистками» |
Хунта в Карабахе объявит о своем роспуске |
При взрыве в Карабахе погибли 68 человек (обновлено) |
Мехрибан Алиева почтила память шехидов |
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти |
Алиев заявил Блинкену, что Азербайджан готов допустить представителя ООН в Карабах |
Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам |
Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку |
Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал |
Главное Мир

Захарова назвала Макрона фантазёром

Захарова назвала Макрона фантазёром

Фантазер, что я могу сказать. Такое завернуть можно было только при богатой фантазии.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию сообщницей Азербайджана, что может угрожать территориальной целостности Армении.

«Вообще непонятно, о чем речь, что-то возможно президент Франции знает, что видимо не знает больше никто. Хотелось бы понять, что он имеет ввиду… Это очередная лицемерная попытка…Подобными заявлениями он раскрывает механику происходящего. То есть мы до этого говорили, что официальные лица в Ереване пытаются переложить ответственность на других за свои поступки, а мы теперь видим, кто их к этому подталкивал…Вот президент Франции, который умудрился использовать какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности, не определяя, что конкретно он имеет ввиду, и тут возложить ответственность на Россию. Вот точно также видим, как они воодушевляли официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность на Россию или кого бы то ни было другого. Мы эти приемы французских властей хорошо знаем на примере африканских стран.

Очевидна ангажированность французских представителей в процессе армяно-азербайджанкой нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, который преследует цель возвращения мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы», – отметила она.

Теги:
Из этой рубрики
Захарова назвала Макрона фантазёром
Мир

Захарова назвала Макрона фантазёром

2023/09/27, 14:25
Запасы воды в Стамбуле упали почти до 23%
Мир

Запасы воды в Стамбуле упали почти до 23%

2023/09/27, 14:13
Захарова: Договоренности по разблокированию коммуникаций пойдут на пользу всем соседям Южного Кавказа
Мир

Захарова: Договоренности по разблокированию коммуникаций пойдут на пользу всем соседям Южного Кавказа

2023/09/27, 13:51
В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети
Мир

В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети

2023/09/27, 13:31
Иран сообщил о запуске нового военного спутника
Мир

Иран сообщил о запуске нового военного спутника

2023/09/27, 12:14
СМИ: посол Франции в Нигере покинул Ниамей
Мир

СМИ: посол Франции в Нигере покинул Ниамей

2023/09/27, 11:53
СМИ раскрыли мошеннические схемы армянского лоббиста Адама Шиффа
Мир

СМИ раскрыли мошеннические схемы армянского лоббиста Адама Шиффа

2023/09/27, 10:43
Овчарка Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США
Мир

Овчарка Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США

2023/09/27, 09:28
На свадьбе в Ираке погибли 120 человек, еще 200 пострадали (видео)
Мир

На свадьбе в Ираке погибли 120 человек, еще 200 пострадали (видео)

2023/09/27, 09:13