Захарова назвала Макрона фантазёром

185 Просмотров

Фантазер, что я могу сказать. Такое завернуть можно было только при богатой фантазии.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию сообщницей Азербайджана, что может угрожать территориальной целостности Армении.

«Вообще непонятно, о чем речь, что-то возможно президент Франции знает, что видимо не знает больше никто. Хотелось бы понять, что он имеет ввиду… Это очередная лицемерная попытка…Подобными заявлениями он раскрывает механику происходящего. То есть мы до этого говорили, что официальные лица в Ереване пытаются переложить ответственность на других за свои поступки, а мы теперь видим, кто их к этому подталкивал…Вот президент Франции, который умудрился использовать какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности, не определяя, что конкретно он имеет ввиду, и тут возложить ответственность на Россию. Вот точно также видим, как они воодушевляли официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность на Россию или кого бы то ни было другого. Мы эти приемы французских властей хорошо знаем на примере африканских стран.

Очевидна ангажированность французских представителей в процессе армяно-азербайджанкой нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, который преследует цель возвращения мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы», – отметила она.