Фархад Мамедов: Алиев и Эрдоган направили открытый месседж Армении о том, что это ее последний шанс

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Армяне в спешке покидают Карабах, колонны машин стоят в километровых пробках на лачинской дороге в ожидании переезда через ППП «Лачин». Интересно, что все опрашиваемые выезжающие, как один, говорят о том, что покидают Карабах добровольно, что никто их не гонит, просто они понимают, что это азербайджанская земля. Однако армянская пропаганда твердит об этнических чистках, якобы проводимых азербайджанской стороной. Однако никто из них не скажет, что выезд армян из Карабахского экономического района в условиях хаоса, созданного местной военной хунтой, процесс вполне ожидаемый, и, скорее всего, часть этих армян вернется в Карабах.

«Да, по сведениям армянских СМИ версии, цифра доходит до 20 тысяч, Государственная пограничная служба Азербайджана тоже ведет статистику, но не распространяет информацию о том, сколько человек покинуло Карабах. Но мы должны понимать, что ни один чиновник Азербайджана не принимал решения о выселении армян из Карабаха. Наоборот, на уровне президента и других высокопоставленных чиновников делаются заявления о том, что армяне могут остаться жить в Карабахе, но при условии, что примут гражданство Азербайджана и реинтегрируются согласно внутреннему законодательству Азербайджана», – сказал Minval.az политолог Фархад Мамедов, комментируя информацию о массовом выезде армян из Карабаха.

Аналитик считает, что данная ситуация не должна создать проблем с международными структурами, но будут проблемы на информационно-пропагандистском поле.

«Я также уверен, что определенное количество армян останется в Карабахе, возможно и то, что часть вернется обратно. Поэтому турбулентность в информационном пространстве будет наблюдаться, однако в правовой сфере обвинить Азербайджан в нарушении норм международного права практически невозможно», – отметил политолог.

Мамедов добавил, что точка в карабахском вопросе была поставлена еще в 2020 году, но правительство Армении, в некоторой степени позиция России, Франции и США, все они создавали условия для того, чтобы армянская сторона использовала эту позицию в своих интересах и поддерживала квазиструктуру на территории Азербайджана.

«Нам пришлось в ответ на террористические акты провести локальные антитеррористические мероприятия. Я думаю, что теперь у перечисленных сил и у правительства Армении будет точное понимание того, что вопрос закрыт. К сожалению, руководство Армении поняло это поздно, спустя три года, что стоило жизней сотен людей. А ответственность за человеческие потери и со стороны армян, и со стороны азербайджанцев полностью лежит на руководстве Армении, на тех людях, которые управляли этими процессами», – подчеркнул он.

По его словам, Армения при обсуждении мирного договора выдвигала известные всем условия о самоопределении армян Карабаха.

«Азербайджан в одностороннем порядке убрал это препятствие. В этом отношении Азербайджан заинтересован в ускорении подписания мирного договора. Открытие зангезурского коридора является составной частью этого мирного договора. Это часть открытия всех коммуникаций в регионе», – добавил он.

Мамедов заявил, что президенты Азербайджана и Турции подписали меморандум о намерениях по строительству железной дороги из Нахчывана в Карс.

«Это открытый месседж Армении о том, что это последний ее шанс. Армения должна дать согласие, чтобы железная дорога прошла по ее территории, иначе, как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, дорога будет проложена вдоль реки Араз, по территории Ирана. Таким образом, этот протокол о намерениях трансформируется в реальный проект. Данный протокол о намерениях – очень важный документ, сигнализирующий Армении о том, что если Азербайджан и Турция приступят к строительству железной дороги из Нахчывана в Карс, то это будет означать, что Армения не сможет участвовать в этом проекте, даже если она поменяет свое отношение к зангезурскому коридору. Армения останется за бортом этого транспортного регионального проекта», – подчеркнул он.

Другой вопрос, что в настоящее время очень много разговоров о возможном конфликте за Зангезур и зангезурский коридор.

«Что касается конфликта за Зангезур, то я его не ожидаю. Азербайджан ясно дал понять, что в случае отказа в подписании мирного договора и открытия коммуникации мы проложим коммуникации через Иран, и закроем тему мирного договора на нынешних условиях. Я думаю, что, если Армения откажется подписывать мирное соглашение на нынешних условиях, Азербайджан не пойдет войной на нее, но скорректирует условия следующего мирного договора с Арменией», – подчеркнул аналитик.

По его мнению, Азербайджан обратится в международные суды и усилит давление на Армению через международно-правовые институты.

«Потому что Армения, по сути, признала факт оккупации азербайджанских территорий. Азербайджан никогда не начинал конфликт первым, история показывает, что на такие провокации всегда шла Армения», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев