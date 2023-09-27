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На свадьбе в Ираке погибли 120 человек, еще 200 пострадали (видео)

На свадьбе в Ираке погибли 120 человек, еще 200 пострадали (видео)

В иракской провинции Найнава на свадьбе произошел пожар. Погибли 120 человек, пострадали еще 200.

Об этом сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на власти.

По информации гражданской обороны, пожар, по предварительным данным, возник из-за использования фейерверков во время свадьбы, что привело к «возгоранию внутри зала, а затем к расширению огненного круга, который спровоцировал обрушение частей зала».

Уточняется, что в зале не соблюдались требования пожарной безопасности. Как сообщает агентство, в помещении были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим от пожара.

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