Нидерланды поставят F-16 Украине уже в следующем году

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Украина получит истребители F-16 уже в следующем году, а пока Нидерланды обучают пилотов ВСУ. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

«Я не знаю, сколько времени займет это обучение, поэтому мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами», – говорится в заявлении.

Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируется запустить как можно скорее.

«Фактические поставки самолетов (Украине) начнется где-то в следующем году», – сказала министр.

«Для нас важна возможность: мы осуществляем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы осуществим переход, то же самое касается Норвегии, то же самое касается Дании, поэтому эти вещи это требует времени», – сказала Оллонгрен.

Также она сказала, что самое главное – это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве и Кремлю

«Мы там и будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, и мы будем обеспечивать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как мир будет, Россия никуда не денется», – добавила глава минобороны Нидерландов.