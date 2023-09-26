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Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам

Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам

За последние несколько дней Азербайджан отправил тонны помощи местным армянам. Кроме того, мы направили 15 пожарных машин, медикаменты, оказали медицинскую помощь в район взрыва склада ГСМ.

Об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В качестве жеста доброй воли Азербайджан открыл свое воздушное пространство для медицинской эвакуации армянскими вертолетами и способствовал доставке машин скорой помощи со стороны Армении», – отметил он, напомнив о тысячах единицах боеприпасов, конфискованных Азербайджаном в Карабахе.

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