Азербайджан конфисковал вражескую технику (список) |
В Баку от имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь Эрдогана |
Генпрокуратура: Остерегайтесь мин и других неразорвавшихся боеприпасов (видео) |
Эрдоган указал на исключительный уровень отношений Турция-Азербайджан |
Эрдоган: С гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном |
Пашинян попросил США помочь Армении |
Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян «упорно» лгал |
Москва впервые заявила, что Пашинян разворачивает Армению от России на Запад |
Ильхам Алиев: Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет |
Главное Важно

Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян «упорно» лгал

Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян "упорно" лгал

В МИД РФ заявили, что после 9 ноября 2020 года в Карабахе присутствовали армянские вооруженные формирования.

«Обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 г. присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований, что и стало одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения. Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении «армии обороны Нагорного Карабаха» с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации», – сказано в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян попросил США помочь Армении
Важно

Пашинян попросил США помочь Армении

2023/09/25, 17:24
Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян "упорно" лгал
Важно

Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян «упорно» лгал

2023/09/25, 17:13
Ильхам Алиев: Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет
Важно

Ильхам Алиев: Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет

2023/09/25, 16:43
Встреча Алиева и Эрдогана в Нахчыване (видео)
Важно

Встреча Алиева и Эрдогана в Нахчыване (видео)

2023/09/25, 16:28
Откуда вылупился отвратный слизняк?
Важно

Откуда вылупился отвратный слизняк?

2023/09/25, 13:40
Встреча делегаций Баку и армян Карабаха стартовала в Ходжалы (фото)
Важно

Встреча делегаций Баку и армян Карабаха стартовала в Ходжалы (фото)

2023/09/25, 13:19
Администрация президента: Армянам Карабаха отправлено 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива
Важно

Администрация президента: Армянам Карабаха отправлено 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива

2023/09/23, 18:29
Европейские исламофобы готовят Армению к новой войне. «Минвал» выяснил детали
Важно

Европейские исламофобы готовят Армению к новой войне. «Минвал» выяснил детали

2023/09/23, 14:52
Гумпомощь МЧС Азербайджана доставлена армянам Карабаха (обновлено, фото, видео)
Важно

Гумпомощь МЧС Азербайджана доставлена армянам Карабаха (обновлено, фото, видео)

2023/09/22, 21:35