Россия заявила, что Азербайджан был прав все это время, а Пашинян «упорно» лгал

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В МИД РФ заявили, что после 9 ноября 2020 года в Карабахе присутствовали армянские вооруженные формирования.

«Обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 г. присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований, что и стало одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения. Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении «армии обороны Нагорного Карабаха» с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации», – сказано в заявлении.