Армяне Карабаха нужны только Азербайджану

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Азербайджан продолжает реализацию своей социально-гуманитарной программы в Карабахе. МЧС Азербайджана отправило в Ханкенди два 20-тонных грузовика с продовольствием и еще два автомобиля с хлебом. Два бензовоза SOCAR доставили бензин и дизтопливо. Город Ханкенди подключен к азербайджанской энергосистеме. Список можно продолжать. В ходе встречи в Евлахе обсуждались вопросы обеспечения топливом, функционирования медучреждений и т.д. На повестке дня — газ и электроснабжение. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совбеза ООН подругу рассказывал об итогах встречи в Евлахе и программе реинтеграции. Азербайджан считает армян Карабаха своими гражданами и подтверждает это на деле. А остальные…

О солидарности с «арцахскими братьями» в Армении любят поговорить о политике всех лагерей. Но…

До 2020 года армянские политики ездили в Карабах, позировали на фоне местных достопримечательностей, устраивали пьяные танцы в Шуше и набирали голоса. Потом, после войны, Карабах превратился в нечто среднее между «чемоданом без ручки» и «горячей картофелиной»: бросить жалко, нести тяжело и даже удержать в руках проблематично. Теперь же Пашиняну карабахцы в Карабахе только мешают. Молча смотреть, как рушится сепаратистский проект – удовольствия ниже среднего, вмешаться – гарантированное военно-политическое самоубийство уже для Армении. Принимать беженцев из Карабаха на своей территории? В Армении карабахцы Пашиняну не нужны. Это – потенциальный электорат его противников – «карабахского клана». Причём электорат в значительной степени вооруженный. Именно поэтому Никол Воваевич в ноябре 2020 года, когда в Карабахе оставалось в лучшем случае тысячи полторы человек, сделал все, чтобы «выпихнуть» их обратно в зону временного размещения РМК (сегодня в этом « выпихивании» Ереван обвиняет Россию). «Карабахскому клану» земляки из Ханкенди нужны исключительно как тема и инструмент внутриполитических атак на Пашиняна. Но чтобы при этом чашу поражения испил до дна именно Пашинян, и именно при нём — и им!— были бы подписаны все «кабальные», «пораженческие», «предательские» соглашения с Азербайджаном. Подписывать которые всё равно придётся, вне зависимости от того, будет ли у власти в Армении Пашинян, Кочарян, Саргсян или ещё какой-нибудь «-ян».

О солидарности с армянами Карабаха любят поговорить и внешние игроки. Но… и здесь армяне Карабаха были нужны как тема для набора голосов. Сегодня, когда от границы Азербайджаном разворачиваются и уезжают восвояси фуры с распиаренной «гуманитарной помощью» от Армении и Франции, уместно вспомнить, как грузовики с «милостыней» од мэра Парижа Анн Идальго снабдили плакатиками «помощь Арцаху». Не «нуждающимся», не «армянским братьям», а именно «Арцаху». Прекрасно понимая, что с такими плакатиками фуры через ППП «Лачин» пропущены не будут. А значит, мадам Идальго делала всё, чтобы фуры с «гуманитарной помощью» НЕ ПРОЕХАЛИ в Ханкенди.

Карабахская тема нужна лоббистам, чтобы на ней спекулировать, европейским и американским политикам, чтобы собирать голоса армян и иметь рычаг давления на Азербайджан, на ней удобно проводить переговоры, совершать визиты в регион, выдвигать инициативы, но сесть, подумать и разобраться, что самих карабахцев сейчас лучше всего оставить в покое, не толкать на авантюры, не создавать опасных иллюзий и позволить им наладить нормальную жизнь в составе Азербайджана – это скучно и не обещает громких и быстрых политических дивидендов.

И «на выходе» получается, что по-настоящему судьба и положение карабахских армян волнует только власти Азербайджана. Что Азербайджан и во время 44-дневной войны, и теперь тратил миллиарды долларов на высокоточное оружие, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, а сегодня без театральных эффектов и живописного биения себя в грудь отправляет в Ханкенди грузовики с продовольствием и топливом. Это ведь наша территория, наша зона ответственности и наши граждане. И есть шанс, что из этого сделают выводы.

Нурани, обозреватель