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Байрамов проинформировал иранского коллегу о разоружении армянских НВФ (фото)

Байрамов проинформировал иранского коллегу о разоружении армянских НВФ (фото)

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по последней ситуации в регионе.

С удовлетворением была отмечена растущая динамика сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, подчеркнута важность встреч на высоком уровне и межструктурных контактов, осуществленных в последнее время по ряду других областей.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних и последних региональных событиях. На встрече было уделено внимание процессу реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и процессу разоружения Азербайджаном незаконных армянских формирований.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях.

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