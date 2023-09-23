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В офисе Пашиняна задались вопросом: как вышло, что самыми подлыми пропагандистами на росТВ стали армяне?

В офисе Пашиняна задались вопросом: как вышло, что самыми подлыми пропагандистами на росТВ стали армяне?

20 сентября протестующие в Ереване проникли в здание правительства и якобы встретили американских десантников. Об этом сообщили российские СМИ.

Руководитель Аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что данное сообщение является «абсолютной дезинформацией».

«Как так получилось, что самыми подлыми пропагандистами российских телеканалов стали армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габриелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и др.?», – прокомментировал он.

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