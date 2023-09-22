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Пакистан поддерживает проводимые Азербайджаном легитимные мероприятия (фото)

Пакистан поддерживает проводимые Азербайджаном легитимные мероприятия (фото)

Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своих суверенных территориях.

Согласно информации пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, об этом заявил глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества между двумя странами и подчеркнул перспективы развития двусторонних отношений.

Министр подробно проинформировал противоположную сторону о военно-политических провокациях, осуществляемых Арменией и созданным ею так называемым режимом.

Было доведено до сведения, что основной целью антитеррористических мероприятий, проведенных в регионе, стало разоружение незаконных армянских вооруженных формирований и роспуск незаконного режима. Было отмечено, что проведенная вооруженными силами локальные антитеррористические мероприятия были направлены против легитимных военных целей и нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении.

Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан, как и всегда, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своих суверенных территориях.

В ходе встречи стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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