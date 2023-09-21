Зеленский уверен в поражении Украины при отсутствии помощи Запада

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с американскими сенаторами на Капитолийском холме 21 сентября «прекрасным диалогом». На этой встрече он убеждал законодателей оказать помощь Украине.

«Мы благодарны вам, журналистам, сенаторам и всем другим за помощь», – сказал президент, покидая встречу с законодателями, передает CNN.

Зеленский сказал после завершения встречи, что они «обсудили очень много деталей», хотя он не поделился, о чем именно говорилось. Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил журналистам, что Зеленский предупредил их об опасности не принятия решения об увеличении финансирования Украины.

«Было одно предложение, которое подытоживает все это, и я цитирую его дословно, господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну». Это его цитата», – сказал он.

Лидер меньшинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл добавил, что это была «хорошая встреча».