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Хикмет Гаджиев: Государства должны стремиться к добрососедским отношениям

Хикмет Гаджиев: Государства должны стремиться к добрососедским отношениям

Азербайджан поддерживает концепцию интегрированного Кавказа. Об этом в интервью Euronews сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В этих рамках соседние государства должны стремиться к добрососедским отношениям», – сказал Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан очень четко заявил, что, если сепаратисты, незаконные военные формирования разоружатся, Баку будет готов прекратить антитеррористические мероприятия и немедленно начать контакты с представителями армянских жителей Карабаха, которых мы пригласили для обсуждений в Евлах и некоторые другие города Азербайджана.

«А вчера Администрация Президента Азербайджана еще раз выступила с заявлением и повторила, что мы приглашаем армянских жителей Карабаха к реинтеграции», – сказал помощник Президента

Он добавил, что антитеррористические мероприятия остановлены, сепаратисты, незаконные военные формирования разоружатся.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

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