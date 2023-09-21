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Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции

Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции

В городе Ньюпорт (США) продолжается 25-й международный симпозиум ВМС с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей авторитетных морских организаций. Об этом сообщили в  Министерстве обороны.

В рамках симпозиума командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу и командующим ВМС Соединенных Штатов Америки адмиралом Лизой Франкетти.

На встречах был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции, а также ВМС Азербайджана и США в военной, военно-образовательной и других областях, и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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