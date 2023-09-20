Эрдоган заявил президенту Алиеву о полной поддержке Турции |
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России |
Президент Ильхам Алиев заявил о неизбежности создания новой ситуации в регионе |
Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана |
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах |
Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя |
Ильхам Алиев: Я поставил задачу по защите мирного населения в Карабахе |
«Азербайджан восстановил свой суверенитет». Обращение Алиева к согражданам (видео) |
ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе |
Главное Политика

Президент Алиев исключил разговор с Азербайджаном на языке диктата и ультиматума

Президент Алиев исключил разговор с Азербайджаном на языке диктата и ультиматума

Мы предлагаем силам, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и использует армянский народ как инструмент, эксплуатирует его и в трудный момент, как говорится, предали его, мошенникам и коррумпированным политикам отстать от нас.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября. Об этом сообщает «Азертадж».

Напомнив, что Южный Кавказ на протяжении веков был местом распрей, войн и кровавых столкновений, глава государства сказал: «Довольно! Мы требуем это».

Отметив, что позиция, продемонстрированная армянским государством вчера и сегодня, вселяет надежду, президент Ильхам Алиев сказал, что недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате.

Глава государства также предупредил тех, кто пренебрежительно смотрит на нас. «Должен также сказать, что те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что «железный кулак» на месте и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами языком диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах – это Азербайджан!», – подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев исключил разговор с Азербайджаном на языке диктата и ультиматума
Политика

Президент Алиев исключил разговор с Азербайджаном на языке диктата и ультиматума

2023/09/20, 22:55
Гаджиев: Есть факты, что Окампо подготовил свой доклад на деньги армянских лоббистов
Политика

Гаджиев: Есть факты, что Окампо подготовил свой доклад на деньги армянских лоббистов

2023/09/20, 22:47
Эрдоган заявил президенту Алиеву о полной поддержке Турции
Политика

Эрдоган заявил президенту Алиеву о полной поддержке Турции

2023/09/20, 22:44
Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Еревана (фото)
Политика

Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Еревана (фото)

2023/09/20, 22:17
Гаджиев: Азербайджан отличается от Армении
Политика

Гаджиев: Азербайджан отличается от Армении

2023/09/20, 22:13
Президент Ильхам Алиев заявил о неизбежности создания новой ситуации в регионе
Политика

Президент Ильхам Алиев заявил о неизбежности создания новой ситуации в регионе

2023/09/20, 22:08
Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе: что известно (обновлено)
Политика

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе: что известно (обновлено)

2023/09/20, 21:59
Байрамов рассказал генсеку ОИС о ситуации в регионе (фото)
Политика

Байрамов рассказал генсеку ОИС о ситуации в регионе (фото)

2023/09/20, 21:56
Президент Алиев: Весь мир признает, что Карабах – это территория Азербайджана
Политика

Президент Алиев: Весь мир признает, что Карабах – это территория Азербайджана

2023/09/20, 21:45