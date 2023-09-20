Президент Алиев исключил разговор с Азербайджаном на языке диктата и ультиматума

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Мы предлагаем силам, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и использует армянский народ как инструмент, эксплуатирует его и в трудный момент, как говорится, предали его, мошенникам и коррумпированным политикам отстать от нас.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября. Об этом сообщает «Азертадж».

Напомнив, что Южный Кавказ на протяжении веков был местом распрей, войн и кровавых столкновений, глава государства сказал: «Довольно! Мы требуем это».

Отметив, что позиция, продемонстрированная армянским государством вчера и сегодня, вселяет надежду, президент Ильхам Алиев сказал, что недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате.

Глава государства также предупредил тех, кто пренебрежительно смотрит на нас. «Должен также сказать, что те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что «железный кулак» на месте и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами языком диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах – это Азербайджан!», – подчеркнул президент Ильхам Алиев.