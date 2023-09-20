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Гаджиев обвинил Армению в создании проблемы открытию Зангезурского коридора

Гаджиев обвинил Армению в создании проблемы открытию Зангезурского коридора

В последнее время сложилась совершенно неконструктивная ситуация в плане армяно-азербайджанского мирного договора, делимитации границ и открытия транспортных линий.

Об этом в беседе с журналистами сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что одним из обязательств, взятых на себя Арменией на основании трехстороннего заявления, было обеспечение соединения основной части Азербайджана с Нахчываном:

«Армения не выполняет это обязательство и продолжает всеми силами создавать проблемы открытию Зангезурского коридора».

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