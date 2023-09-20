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В Нахчыване будет ходить трамвай

В Нахчыване будет ходить трамвай

В 2024 году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию.

Об этом говорится в Плане мероприятий на 2023-2024 годы «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы».

Кроме того, согласно Плану мероприятий, в целях стимулирования использования электромобилей и гибридных транспортных средств предусмотрено ввести налогово-таможенные льготы, увеличить использование экологически чистых и безопасных транспортных средств, в том числе легковых автомобилей и автобусов, а также построить зарядные станции для электромобилей.

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