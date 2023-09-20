В Баку ожидается 26 градусов тепла

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Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем – 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается дождь, местами грозы, возможен град, в высокогорной местности – снег. Ветер восточный. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Температура воздуха ночью оставит 15-19° тепла, днем – 22-27° тепла, в горах ночью – 3-8° тепла, днем – 9-14° тепла.