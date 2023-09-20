Бренда Шаффер: Украине и Грузии можно, а Азербайджану нет?

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“Украине и Грузии можно, а Азербайджану нет?», – так на своей странице в X написала политолог, профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер, комментируя беспорядочные позиции американских СМИ и мозговых центров по геополитическим конфликтам на постсоветском пространстве.

Шаффер подчеркнула, что когда украинская армия ведет борьбу, чтобы очистить свою территорию от российских войск, СМИ скандирует «Да здравствует Украина!», Грузия переживает аналогичный конфликт, и мы видим лозунги «Вперед, Грузия!». По ее словам, когда Азербайджан пытается обеспечить вывод 10 тысяч армянских боевиков со своей территории, пишут «нужно остановить Азербайджан».

Шаффер также затронула позицию США по этим вопросам: «Вы можете себе представить, что госсекретарь США Энтони Блинке в телефонной беседе просит Киев не предпринимать военных действий против террористов в Крыму или Донецке? Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип неприкосновенности территориальной целостности, но не касательно Азербайджана».