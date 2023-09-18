СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию |
Венедиктов объяснил, что с Кадыровым |
Польша пригрозила Украине |
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи» |
Грузовик МККК с продовольственным грузом достиг Ханкенди |
Хикмет Гаджиев: Маски спадают, реальность остается! |
Автомобили МККК выдвинулись в Ханкенди параллельно по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди |
Севастополь сотрясают мощные взрывы (обновлено) |
Главное Мир

В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек

В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек

Власти Ирана задержали более 260 человек в первую годовщину смерти курдской девушки Махсы Амини. Об этом сообщила газета Shargh со ссылкой на местные органы безопасности.

Задержания были произведены в течение суток 16 сентября. Органы безопасности обосновали их нарушениями общественной безопасности, подстрекательством к протестам или хранением оружия.

В преддверии годовщины смерти Махсы Амини иранские власти приняли строгие меры безопасности, чтобы предотвратить новые акции протеста. Возле дома семьи девушки в городе Секкез в западной части Ирана было размещено большое число полицейских, сообщали правозащитники.

Отец Махсы Амджад Амини объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По данным иранских СМИ в изгнании, после этого мужчину вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Тегеран отрицает это. Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!» Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.

Теги:
Из этой рубрики
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова
Мир

Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

2023/09/18, 13:29
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки
Мир

СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки

2023/09/18, 12:30
Сегодня Иран и США проведут обмен заключёнными
Мир

Сегодня Иран и США проведут обмен заключёнными

2023/09/18, 12:22
Венедиктов объяснил, что с Кадыровым
Мир

Венедиктов объяснил, что с Кадыровым

2023/09/18, 11:47
В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек
Мир

В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек

2023/09/18, 11:27
Польша пригрозила Украине
Мир

Польша пригрозила Украине

2023/09/18, 11:21
Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции (видео)
Мир

Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции (видео)

2023/09/18, 10:01
Буданов: Украина не сможет закончить войну победным парадом в Москве
Мир

Буданов: Украина не сможет закончить войну победным парадом в Москве

2023/09/18, 09:26
Cамолет Кадырова уже три дня подряд находится в Москве
Мир

Cамолет Кадырова уже три дня подряд находится в Москве

2023/09/18, 09:21