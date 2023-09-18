В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек

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Власти Ирана задержали более 260 человек в первую годовщину смерти курдской девушки Махсы Амини. Об этом сообщила газета Shargh со ссылкой на местные органы безопасности.

Задержания были произведены в течение суток 16 сентября. Органы безопасности обосновали их нарушениями общественной безопасности, подстрекательством к протестам или хранением оружия.

В преддверии годовщины смерти Махсы Амини иранские власти приняли строгие меры безопасности, чтобы предотвратить новые акции протеста. Возле дома семьи девушки в городе Секкез в западной части Ирана было размещено большое число полицейских, сообщали правозащитники.

Отец Махсы Амджад Амини объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По данным иранских СМИ в изгнании, после этого мужчину вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Тегеран отрицает это. Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!» Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.