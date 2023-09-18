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Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»

Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS, в ходе которого ему, в частности, был задан вопрос об атаках на объекты на территории России, причастность к которым украинские власти официально не признают.

Зеленский не стал напрямую опровергать утверждения, что за беспилотниками, атакующими объекты в сотнях километров от границы с Украиной, в том числе в центре Москвы, стоят украинские силы. Он лишь вновь заявил, что Украина использует оружие, переданное западными союзниками, только на своей территории. Однако отметил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу».

При этом президент Украины подчеркнул, что «Россия должна знать, что, где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет для нанесения удара по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места». «Мы отвечаем им словами: «Ваше небо защищено не так хорошо, как вы думаете», — сказал он.

Также Зеленский в интервью прокомментировал темпы украинского наступления. «Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед», — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что украинским войскам необходимо двигаться вперед настолько, насколько это возможно, даже если речь идет о сотнях метров. «Мы не должны давать Путину передышки», — заявил Зеленский.

Он также заверил, что наступление ВСУ не зависит от погоды, как того опасаются некоторые западные аналитики, предупреждающие о скором начале осенней распутицы.

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