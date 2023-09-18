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Буданов: Украина не сможет закончить войну победным парадом в Москве

Буданов: Украина не сможет закончить войну победным парадом в Москве

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что война не завершится победным парадом в Москве, но и Кремль не должен надеяться на такое событие в Киеве. Об этом в интервью The Economist заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Буданов рассказал, что он не надеется, что Российская Федерация когда-нибудь сдастся по своей воле. По его словам, война была константой для России на протяжении всей ее истории.

Он добавил, что не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установили собственные факты на местах.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве», – заявил начальник ГУР.

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