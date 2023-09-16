Reuters: Украина будет проводить больше атак беспилотников на российские военные корабли

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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров. Он рассказал, что в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов на Украине увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

«Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, будет увеличение примерно в 120-140 раз», – отметил он.

По его словам, Украина проводит испытания систем искусственного интеллекта, которые могут находить цели на расстоянии нескольких километров и направлять к ним беспилотники, даже если связь нарушена.

«Некоторые беспилотники, которые мы закупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и определить, кто это: человек, танк или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются», – отметил Федоров.