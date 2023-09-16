Отменена квота на иностранцев, работающих в Карабахе

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При определении квоты трудовой миграции в Азербайджане не будут учитываться иностранцы, привлеченные к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление от 14 марта 2016 года «Порядок определения квоты трудовой миграции».

Эта квота является максимальные лимиты на число иностранцев, которые могут заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью на территории страны. Данное решение принято на пять лет с 1 января 2023 года.