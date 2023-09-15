Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России

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Армения нанесла удар в спину России

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Провластная армянская блогосфера, курируемая соответствующими подразделениями администрации Н.Пашиняна, получила команду начать масштабную информационную кампанию по дискредитации РФ и российского политического руководства.

В качестве хедлайнера в эфир был выпущен раскрученный пропашиняновский блогер Роман Багдасарян, выступивший с абсолютно хамскими и недопустимыми в любом цивилизованном обществе оскорбительными заявлениями в адрес первых лиц России.

Тезисы выступления Багдасаряна полностью коррелируются с недавними антироссийскими заявлениями, публично сделанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его «правой рукой», спикером парламента Аленом Симоняном. Причем Багдасарян – копируя и «творчески развивая» тезисы Симоняна – особо обрушился на официального спикера МИД РФ, допустив использование ненормативной лексики», – отметил Коротченко.

«Вся эта отвратительная и циничная информационная кампания официального Еревана происходит – что весьма примечательно – на фоне стартовавших армяно-американских военных учений Eagle Partner 2023 и активной антироссийской подрывной работы разведывательно-наблюдательной миссии Евросоюза, окопавшейся в Армении.

Одновременно армянские военнослужащие и боевики армянских НВФ в Карабахе практически ежедневно устраивают вооруженные провокации с целью обострить ситуацию.

Отмечаются также прямые провокационные действия армянских сепаратистов в Карабахе против российских миротворцев, их транспортных средств, бронетехники и пунктов дислокации РМК», – добавил эксперт.

«Нельзя исключать, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Ереваном, со стороны сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация против РМК – с целью спровоцировать боестолкновения между российскими и азербайджанскими военнослужащими, чтобы потребовать ввода в регион «голубых касок» (вооруженного контингента) ЕС с международным (читай – западным) мандатом.

Особо следует подчеркнуть, что удар в спину России возглавляемая Пашиняном Армения нанесла в момент, когда все усилия Кремля сосредоточены на решении задач специальной военной операции и преодолении широкомасштабных западных санкций путем запуска транспортного коридора «Север – Юг» – подытожил Коротченко.