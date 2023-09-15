Ожет Шегирбаев: Азербайджан для стран Центральной Азии – важная логистическая точка

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению таджикского коллеги принял участие на саммите центральноазиатских стран. Впервые в истории Саммита в его работе принял участие глава нерегионального государства, что придало данному мероприятию новый формат.

«Давайте, в первую очередь, рассмотрим импорт Азербайджана из стран Центральной Азии. За прошедший период этого года он составил 1,1 млрд США, рост – почти 100%-й, по данным международного торгового центра. В торгово-экономической части есть рост. Вспомним книгу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где автор писал, что нельзя рассматривать Центральную Азию без Азербайджана, потому что это макрорегион, через который проходит транзит из Центральной Азии в страны Европы», – сказал казахстанский эксперт Ожет Шегирбаев, комментируя участие президента Азербайджана в работе Саммита.

По его словам, в мире идет процесс формирования новых логистических цепочек.

«Все товары, которые идут по «Серединному коридору»(транскаспийский транспортный маршрут), проходят через Азербайджан. Азербайджан выступает в качестве важной логистической точки. Все страны Центральной Азии понимают это, а потому президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на данную встречу в Душанбе в качестве почетного гостя. С точки зрения торговли и экономики, все взаимосвязано», – добавил он.

Аналитик отметил, что президент Казахстана в своем выступлении говорил о том, что нужно создавать новые точки роста в Центральной Азии посредством обеспечения свободного товаропотока.

«Далее, создание промышленной кооперации как внутри Казахстана, так и в Центральной Азии. Все это невозможно организовать без надежной логистической цепочки. А для этого необходимы хорошие автодороги, разветвленные железнодорожные пути. Нужно совместно поработать над созданием сильной инфраструктуры, предприятий, искать возможности создания товаров, брэндов мирового класса», – сказал он.

Касаясь влияния Китая в центральноазиатском регионе, эксперт сказал, что у Казахстана с КНР очень давние и крепкие отношения.

«У нас и у Кыргызстана наиболее протяженная граница с Китаем. Пекин накопил солидный капитал, который хотел бы вложить в развитие экономики других стран. Эта страна создает большие возможности для реализации крупных инвестиционных проектов, что очень позитивно для самих государств региона. Потому что бывает, что хорошая идея есть, но нет возможностей для ее финансирования, тогда включается механизм привлечения иностранных инвесторов», – добавил он.

Говоря о логистических проектах в Центральной Азии, эксперт заявил, что на сегодняшний день транзит китайских товаров по сухопутному маршруту через Центральную Азию составляет всего 2%, по оценке Всемирного банка.

«Но в 2022 году объем грузоперевозок в Европу через Центральную Азию вырос в два раза. Тут важны не те цифры и данные, которые мы имеем сейчас, важна тенденция, а здесь мы видим рост. В целом, роль сухопутных маршрутов будет расти. Будет расти транзит. Президент Токаев также говорил о том, что надо усиливать портовые возможности и флот на Каспии для дальнейшего развития торговли на море. Поэтому инфраструктура всех стран Центральной Азии будет расширяться», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев