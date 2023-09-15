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Слуцкий пригрозил Армении судьбой Украины

Слуцкий пригрозил Армении судьбой Украины

Заявления исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким в сенате конгресса США направлены на создание антироссийского плацдарма в Закавказье, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Напомним, Юри Ким заявила, что США должны расширить поддержку Армении в развитии, обороне и сфере безопасности настолько, насколько это возможно.

«Юри Ким на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что речь должна идти о партнерстве Армении «с США, а не с Россией». Теперь Вашингтон готов «помочь» Еревану, мечтая, очевидно, создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье», – отметил Слуцкий.

Он отметил, что подобная помощь была предложена и Киеву. «Теперь Украина превратилась в марионетку США, утратившую свой суверенитет и потерявшую множество своих граждан. Заокеанское «спонсорство» не шло на пользу еще ни одной стране в мире, принося лишь беды и горе, кровь и разрушения. А именно к этому в конечном итоге приводит «партнерство» и «помощь в развитии» по-американски», – заключил Слуцкий.

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