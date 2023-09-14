В Азербайджане ограничены поставки курятины из ряда стран

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Азербайджан ограничил ввоз продукции птицеводства из ряда стран.

Согласно информации Агентства пищевой безопасности Азербайджана, согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), вспышка блютанга зарегистрирована в провинциях Северная Голландия, Утрехт Нидерландов, болезни Ньюкасла – в Удмуртской Республике Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе, высокопатогенного птичьего гриппа – в регионе Ика Республики Перу.

В целях защиты территории страны от указанных инфекционных заболеваний, в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» WOAH, с учетом принципа зонирования, ограничен ввоз всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также генетического материала, относящегося к ним, с указанных территорий, где произошли вспышки заболеваний. В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из указанных административно-территориальных единиц или следующими транзитом через эти административно-территориальные единицы и въезжающими в республику.