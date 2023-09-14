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В Азербайджане ограничены поставки курятины из ряда стран

В Азербайджане ограничены поставки курятины из ряда стран

Азербайджан ограничил ввоз продукции птицеводства из ряда стран.

Согласно информации Агентства пищевой безопасности Азербайджана, согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), вспышка блютанга зарегистрирована в провинциях Северная Голландия, Утрехт Нидерландов, болезни Ньюкасла – в Удмуртской Республике Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе, высокопатогенного птичьего гриппа – в регионе Ика Республики Перу.

В целях защиты территории страны от указанных инфекционных заболеваний, в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» WOAH, с учетом принципа зонирования, ограничен ввоз всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также генетического материала, относящегося к ним, с указанных территорий, где произошли вспышки заболеваний. В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из указанных административно-территориальных единиц или следующими транзитом через эти административно-территориальные единицы и въезжающими в республику.

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